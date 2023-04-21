Воїн родом із Кам’янця-Подільського не дожив місяць до свого 32-річчя. Про втрату повідомив у Facebook театральний режисер Євген Лавренчук.

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Лавренчук розповів, що коли Ростислава Янчишена не прийняли в лави ЗСУ, він пішов у тероборону, а згодом таки потрапив на фронт.

Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!,

– написав він.

Відомо, коли Ростислава взяли в ЗСУ, він після навчання у військовому навчальному центрі відправився на схід, у Донецьку область. Служив кулеметником. Загинув воїн 19 квітня, фактично за місяць до 32-річчя.



На фронті загинув Ростислав Янчишен / Фото з соцмереж

Олександр Федьков, який був із Ростиславом у теробороні, у соцмережі назвав товариша справжнім сучасником незалежної України – фаховою, освіченою, патріотичною, оптимістичною людиною.

"Смс-листування та короткі розмови. Останній обмін привітаннями – на Великдень. І ось сьогодні: загинув… Прощавай, друже! Вічна пам’ять тобі! Рідним – щирі співчуття. Герою – Слава!", – додав Федьков.

Що відомо про Ростислава Янчишена

Він народився 20 травня 1991 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.

Водночас мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава. Він разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн.

До слова, днями на війні в Україні також загинув Андрій Касенюк – учасник популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського. Він боронив Україну як командир відділення артрозвідки, у нього залишилася дружина.