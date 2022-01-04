Росте разом із донькою, – Юлія Божик про символічну сімейну ялинку

Популярний скрипаль Олександр Божик і його дружина Юлія розповіли про символічну ялинку, яку посадили батьки Юлії. Вона росте разом із маленькою донькою музикантів – Вікторією.

Період новорічно-різдвяних свят є особливим, магічним. Помешкання прикрашають багато яскравих вогників. А вічнозелені красуні сяють у вікнах.

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Ялинка в сім'ї Божиків

Юлія поділилася, що в них удома вже декілька років є штучна ялинка, хоча зіркова дружина мріє про живу. Олександр додав, що цього року в них обов'язково буде жива красуня: "У дитинстві в моєму домі завжди ставили живу ялинку. Досі пам'ятаю цей неймовірний запах. Хоча й з часом вона вже не така красива, але запах не зрівняється ні з чим".

Батьки Юлії живуть за Львовом, у Сокільниках. Там на подвір'ї їхнього маєтку є справжні ялинки, які подружжя також прикрашатиме.

Батьки посадили ялинку, такого росту, як була Вікуся. Тепер вони ростуть разом. Це так символічно, так цікаво спостерігати,

– поділилася дружина Божика.

Ту особливу ялинку в сім'ї також обов'язково прикрасять кольоровими іграшками та вогниками.

Інтерв'ю з Юлією та Олександром Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн