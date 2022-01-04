Період новорічно-різдвяних свят є особливим, магічним. Помешкання прикрашають багато яскравих вогників. А вічнозелені красуні сяють у вікнах.
Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною
Ялинка в сім'ї Божиків
Юлія поділилася, що в них удома вже декілька років є штучна ялинка, хоча зіркова дружина мріє про живу. Олександр додав, що цього року в них обов'язково буде жива красуня: "У дитинстві в моєму домі завжди ставили живу ялинку. Досі пам'ятаю цей неймовірний запах. Хоча й з часом вона вже не така красива, але запах не зрівняється ні з чим".
Батьки Юлії живуть за Львовом, у Сокільниках. Там на подвір'ї їхнього маєтку є справжні ялинки, які подружжя також прикрашатиме.
Батьки посадили ялинку, такого росту, як була Вікуся. Тепер вони ростуть разом. Це так символічно, так цікаво спостерігати,
– поділилася дружина Божика.
Ту особливу ялинку в сім'ї також обов'язково прикрасять кольоровими іграшками та вогниками.
Інтерв'ю з Юлією та Олександром Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн