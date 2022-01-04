Период новогодне-рождественских праздников особенный, магический. Апартаменты украшают много ярких огоньков. А вечнозеленые красотки сияют в окнах.

Полный разговор здесь О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

Елка в семье Божиков

Юлия поделилась, что у них дома уже несколько лет есть искусственная елка, хотя звездная жена мечтает о живой. Александр добавил, что в этом году у них обязательно будет живая красотка: "В детстве в моем доме всегда ставили живую елку. До сих пор помню этот невероятный запах. Хотя и со временем она уже не так красива, но запах не сравнится ни с чем".

В рамках рождественского спецпроекта " Святая ночь со звездами" супруги Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью, которая прекрасно подойдет для Святвечера.

Родители Юлии живут за Львовом, в Сокольниках. Там во дворе их дома есть настоящие елки, которые супруги также будут украшать.

Родители посадили елку, такого роста, какой была Викуся. Теперь они растут вместе. Это так символично, так интересно наблюдать,

– поделилась жена Божика.

Ту, особую, елку в семье также обязательно украсят цветными игрушками и огоньками.

Интервью с Юлией и Александром Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн