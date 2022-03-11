Анастасія Панова була фіналісткою "Міс Україна Всесвіт 2021", де перемогла Анна Неплях, тож отримала нагоду показати себе на Miss Eco International 2022. Масштабний конкурс, який через красу привертає увагу до екологічних проблем, відбудеться 17 березня. Як не дивно, з учасницею від України.

Читайте також Зі сльозами на очах: принц Чарльз зустрівся з українцями, які втекли до Лондона через війну

Чому Анастасія Панова поїхала на Miss Eco International 2022

Поїздку Анастасії Панової організатори пояснюють тим, що вона боротиметься за мир в Україні на інформаційному фронті. Miss Eco International 2022 – це нібито ще один шанс бути почутими міжнародною спільнотою.

Краса врятує Україну. Надзвичайно важливо, аби про війну в Україні зараз знали якомога більше людей по всій земній кулі. Саме тому ми прийняли рішення на міжнародному рівні показати: Україна – сильна нація, яка ніколи не здається,

– йдеться в повідомленні.

"Мені дуже важливо, щоб про війну в Україні знало якомога більше людей у ​​всьому світі. Я щодня розповідаю представницям 47 країн про події, які відбуваються на моїй землі. Я боротимуся за мир на міжнародній арені краси", – пише Анастасія Панова у своєму інстаграмі.

Вона опублікувала перше фото з Єгипту в синьо-жовтій стрічці з написом "Peace for Ukraine" – "Мир для України". Її Анастасія нібито пошила собі сама.

Анастасія Панова – учасниця Miss Eco 2022 від України / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях зараз в Парижі. Днями вона протестувала проти війни з плакатом – "Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги".

Реакція мережі

Цікаво, що мережа досить неоднозначно реагує на рішення Анастасії Панової представляти Україну на Miss Eco International 2022. У коментарях на особистій сторінці модель хвалять за такий крок:

"Моя королево краси, ти така винахідлива";

"Добре, що буде нагода розповісти про те, що переживає Україна зараз. Дякую, чекаємо з перемогою";

"Яка розумниця. Перемога за тобою".

Натомість в інстаграм-профілі конкурсу краси – засуджують, бо вечірні сукні та подіуми зараз не на часі:

"Не той час. Конкурси – це добре, коли є мир";

"Дивне рішення. Який може бути конкурс краси, якщо українці сидять у підвалах та оплакують втрати?";

"Заразом розкажи про тисячі вбитих мирних людей, дітей і старих. Обов'язково скажи, бо тебе ніхто в Європі не зрозуміє".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Повний текст публікації конкурсу краси:

Краса врятує Україну. Попри надзвичайно складний час для країни та всі події, які відбуваються на нашій землі, Анастасія Панова, яка повинна була представляти Україну на конкурсі Miss Eco International 2020, таки прибула до Єгипту.

Надзвичайно важливо, аби про війну в Україні зараз знали якомога більше людей по всій земній кулі. Саме тому ми прийняли рішення продовжити участь у конкурсі, який також пропагує мир, та використати цю можливість, аби вкотре на міжнародному рівні показати: Україна – сильна нація, яка ніколи не здається!

Ми будемо боротися за мир в Україні на інформаційному фронті та будемо підтримувати Анастасію, яка в найскладніші часи для країни прославлятиме Україну на міжнародній арені. Слава Україні!