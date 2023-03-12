В інтерв'ю 24 каналу Анастасія Панова зізналася, що Miss Charm – це конкурс, який покликаний розвинути туристичний бізнес у В'єтнамі, тож волонтерство, внутрішній світ учасниць мало цікавили організаторів. Саме тому, на її думку, Росію не дискваліфікували.

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Анастасія Панова розповіла про росіянку на Miss Charm 2023

Настя Панова запевнила, що ніяк не контактувала з росіянкою й навіть не одразу зрозуміла, що Анна Бакшеєва не говорить англійською.

Ми не спілкувалися, але вона не спілкувалася майже ні з ким, бо не говорить англійською. Я спочатку не розуміла, чому всі трохи відсторонені від неї, а потім побачила, що вона все перекладає. У мене англійська вільна, тому я дуже здружилася з дівчатами,

– зізналася Анастасія Панова.

За словами моделі, у В'єтнамі половина людей навіть не знає, що Росія напала на Україну, тож доводилося пояснювати, чому вона не може бути поряд з Бакшеєвою. До речі, конкурс купальників на Miss Charm 2023 мало не закінчився скандалом, адже Анастасію Панову обрали в топ 5 разом з росіянкою.

"Я намагалася ігнорувати росіянку, але коли в "Топ 5 бікіні" першою назвали її, у мене серце кров'ю обливалося. Як такий міжнародний конкурс міг віддати перше звання країні, яка розв'язала війну, а наступним назвати моє ім'я? Як можна було не подумати й назвати ці країни одна за одною? Вони навіть не замислюються над цим", – поділилася з нами дівчина.

Однак національний костюм Анни Бакшеєвої в кокошнику мало не довів Панову до нервового зриву.

Я пила дуже багато валер'янки, бо хотіла плакати, коли побачила її національний костюм на фінальній репетиції. Але я не повинна була піддаватися емоціям, для мене її не існувало. Вона представниця країни, яка напала на мою, і що б вона не показала, для мене це ніщо. Я не знаю, як вона могла посміхатися на сцені,

– емоційно заявила нам Анастасія Панова.

Росіянка в національному костюмі на Miss Charm 2023 / Фото з її інстаграму