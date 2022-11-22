Маша Єфросиніна продемонструвала, як росіяни залучають до пропаганди своїх дітей

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як російська пропаганда впливає на тамтешніх дітей. Вона припустила, які люди згодом можуть з них вирости.

Російська пропаганда виходить на нові ступені абсурду з кожним наступним днем. Маша Єфросиніна показала, як пропагандисти знущаються з власних дітей і залучають їх до просування імперських ідеологій.

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Маша Єфросиніна про російську пропаганду

Телеведуча в інстаграм-сторіз опублікувала фото, на якому зображений спортивний зал в Росії. У ньому діти полягали на підлогу й виклали пропагандистську літеру Z.

Маша Єфросиніна припустила, що може статись з цими дітьми в майбутньому. Можливо, вони будуть травмовані вбивчою пропагандою, а може, вони стануть такими ж "ватними", як і їхні батьки зараз.

На Росії після одного з матчів дітей зобов'язали лягти на підлогу у формі букви "зю". От що з них виросте? Або травмовані, або ватні…

– прокоментувала ведуча.



Пропаганда в Росії / Фото з інстаграм-сторіз

, що нещодавно Маша Єфросиніна також показувала повідомлення від "ватних" матерів таких дітей. Вона опублікувала скриншот повідомлень від "російської матусі" – та називає Єфросиніну "повією", бажає смерті та радіє новинам про геноцид українців.

Варто зауважити, що вплив війни на дітей України навіть недоречно порівнювати з впливом на російських дітей, адже загарбники вбили вже понад 400 маленьких українців.

Єфросиніна розповідала й про психологічні травми, з якими стикаються діти. Наприклад, її син більше не любить розвивальні ігри, а бавиться лиш у стрілялки, де допомагає татові "вбивати ворогів".