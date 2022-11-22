Российская пропаганда выходит на новые ступени абсурда с каждым последующим днем. Маша Ефросинина показала, как пропагандисты издеваются над собственными детьми и привлекают их к продвижению имперских идеологий.

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Маша Ефросинина о российской пропаганде

Телеведущая в инстаграм-сториз опубликовала фото, на котором изображен спортивный зал в России. В нем дети легли на пол и выложили пропагандистскую букву Z.

Маша Ефросинина предположила, что может случиться с этими детьми в будущем. Возможно, они будут травмированы убийственной пропагандой, а может быть, они станут такими же "ватными", как и их родители сейчас.

В России после одного из матчей детей обязали лечь на пол в форме буквы "зю". Вот что из них вырастет? Либо травмированные, или ватные…

– прокомментировала ведущая.



Пропаганда в России / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, что недавно Маша Ефросинина также показывала сообщения от "ватных" матерей таких детей. Она опубликовала скриншот сообщений от "русской мамочки" – она называет Ефросинину "проституткой", желает смерти и радуется новостям о геноциде украинцев.

Следует заметить, что влияние войны на детей Украины даже неуместно сравнивать с влиянием на российских детей, ведь захватчики убили более 400 маленьких украинцев.

Ефросинина рассказывала и о психологических травмах, с которыми сталкиваются дети. Например, ее сын больше не любит развивающие игры, а играет лишь в стрелялки, где помогает папе "убивать врагов".