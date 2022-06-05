На Росії анонсували концерт Макса Барських: "Біснуються від убогості"
Джерело:інстаграм Макса Барських
На Росії почали поширювати черговий фейк про Макса Барських, який тепер активно обговорюють в мережі. Там анонсували концерт артиста, який мав би нібито відбутись в серпні.
Український музикант Макс Барських вважає, що проти нього на Росії ведеться пропаганда. Там розповсюдили черговий фейк про артиста.
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На Росії анонсували концерт Барських: як відреагував артист
Співак опублікував фото, на якому зображені афіші з анонсованим концертом Макса Барських. Користувачів привернула увагу його назва "Музыка вне политики". Виступ мав би відбутись у серпні в Санкт-Петербурзі, судячи з афіш.
Та Макс Барських одразу відповів, що це фейк, та різко відреагував на неправдиву інформацію.
Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди, виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!
– написав співак.
На Росії розклеїли афіші з концертом Барських / Фото з інстаграму артиста
Як відреагувала мережа
Інформаційний вкид активно обговорюють у коментарях під дописом. На "концерт" відреагував, зокрема, продюсер музиканта Алан Бадоєв. Він наголосив, що жодного виступу бути не може. "А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути й звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад".
- "Вони вже, мабуть, собі двійника зробили твого";
- "Дешеві клоуни";
- "Нічого в них не вийде, нехай не стараються";
- "Який убогий плакат";
- "Так не можна ж 50 років приїздити. Самі придумали, самі повірили, самі забули";
- "Уже, мабуть, і квитки почали продавати";
- ""Музыка вне политики", враховуючи трек Don't fuck with Ukraine, звучить ну дуже правдоподібно".