На Росії анонсували концерт Макса Барських: "Біснуються від убогості"

На Росії почали поширювати черговий фейк про Макса Барських, який тепер активно обговорюють в мережі. Там анонсували концерт артиста, який мав би нібито відбутись в серпні.

Український музикант Макс Барських вважає, що проти нього на Росії ведеться пропаганда. Там розповсюдили черговий фейк про артиста.

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На Росії анонсували концерт Барських: як відреагував артист

Співак опублікував фото, на якому зображені афіші з анонсованим концертом Макса Барських. Користувачів привернула увагу його назва "Музыка вне политики". Виступ мав би відбутись у серпні в Санкт-Петербурзі, судячи з афіш.

Та Макс Барських одразу відповів, що це фейк, та різко відреагував на неправдиву інформацію.

Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди, виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!

– написав співак.



На Росії розклеїли афіші з концертом Барських / Фото з інстаграму артиста

Як відреагувала мережа

, це вже не перший вияв пропаганди щодо Макса Барських. Нещодавно пісні музиканта знову можна було слухати на Росії . Однак він пояснив, що його треки вкрали та опублікували на платформах без дозволу. Артист працює над тим, щоб повністю видалити пісні з російського простору.

Інформаційний вкид активно обговорюють у коментарях під дописом. На "концерт" відреагував, зокрема, продюсер музиканта Алан Бадоєв. Він наголосив, що жодного виступу бути не може. "А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути й звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад".