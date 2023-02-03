На болота не хоче: Ліннікова не повернулася в Росію після "Міс Всесвіт", але у США їй страшно

Росію так і не виперли з конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022". Країну-терористку у Новому Орлеані представляла 22-річна модель Анна Ліннікова. Після фіналу вона не поїхала у Москву, що й не дивно.

Росіянка Анна Ліннікова не взяла жодної нагороди на "Міс Всесвіт 2022", тож спочатку побігла втішати себе новим айфоном, а тепер мандрує по США. Їй дали візу на три роки, тому назад у Москву вона не рветься. Однак і у США не почувається в безпеці. Дівчина хизується дорогим відпочинком у Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Сан-Франциско, однак точну локацію намагається не світити, бо боїться. У цьому вона зізналася росЗМІ.

Читайте також Після закидів про ін'єкції краси: "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко показала дитячі фото

Росіянці з "Міс Всесвіт" страшно у США

Анні Лінніковій погрожували ще під час "Міс Всесвіт 2022". Коли в мережі спливла адреса їхнього готелю в Новому Орлеані, то росіянка боялася кудись виходити, бо був "безперервний потік образ та погроз" від українців у США.

Особливо неприємними були негативні коментарі від давніх знайомих з України... Мені справді було страшно за своє життя, бо лунали погрози фізичної розправи за умови мого виходу на сцену. Згодом я трохи заспокоїлася, зрозумівши, що реальної сили такі слова не мають. Зараз я подорожую Америкою і з метою безпеки зайвий раз не розкриваю своїх точних координат,

– заявила перелякана Анна Ліннікова.

Росіянка Анна Ліннікова з "Міс Всесвіт" у США / Фото з інстаграму моделі

Вона також поскиглила, що на конкурсі "було дуже непросто". Її уникала не тільки представниця України Вікторія Апанасенко, а й інші дівчата. Росіянка чомусь виділила конкурсантку зі Швейцарії, яка "бігала від неї, як від вогню". Згодом з'ясувалося, що в її матері українське коріння.

"Багато хто мене уникав і цурався, просто дізнавшись про моє походження. Дуже шкода, що українка Вікторія Апанасенко не захотіла спілкуватися зі мною лише через мою національність. Я спробувала налагодити контакт, але всі зусилля були марні. Усі бачили демонстративну поведінку Вікторії, це її вибір, я зла не тримаю", – додала представниця країни-терористки.

Нагадаємо, заява Ліннікової – це не порожні слова. Українка Вікторія Апанасенко справді не приховувала зневаги до представниці Росії. Вона відмовилась стояти біля неї, коли конкурсанти робили групове фото. Курйозний момент потрапив на відео, з якого видно, що Ліннікова втулилася між іншими дівчатами. Ба більше, та намагалася зробити friendly-фото, бо її "оргкомітет сказав, що це було б класно". Це при тому, що про війну вона і словом не обмовилася.