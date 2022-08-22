Стас П'єха, Анна Семенович, Мітя Фомін: росіяни везуть "зірковий десант" на окуповану Луганщину
У день державного прапора росії, 22 серпня, окупанти хочуть влаштувати свято на українській землі. Під час війни вони запланували шоу в місті Старобільськ на Луганщині, на яке стягують продажних зірок – П'єху, Семенович, Фоміна та інших.
В Україні День прапора відзначають 23 серпня, напередодні найбільшого Дня Незалежності. Іменини російського триколору – 22 серпня, тож окупанти вирішили востаннє відсвяткувати їх на захопленій Луганщині, поки ЗСУ не дібралися й до них. Інформацію про приїзд зірок-зрадників надало 24 каналу джерело у службах.
Читайте також Напудив у штанці: Кіркоров перелякався, почувши "Слава Україні" в Лас-Веґасі – вірусне відео
Так, у день державного прапора росії на Луганщину приїде цілий десант російських артистів, які розважатимуть публіку в кількох містах – і концертами, і творчими зустрічати, і навіть грою в шахи. Хто з російський селебриті приїде підзаробити на окуповану Україну, читайте далі.
Кого з зірок-путіністів притягнуть на Луганщину
Російські співаки та музиканти, які прогнулися під путіна, візьмуть участь у великому "святковому" концерті:
- співачка Ольга Кормухіна;
- співак Стас П'єха;
- музикант Мітя Фомін, який загрожує нацбезпеці України;
- артистка Анна Семенович;
- гурт "ПослеZавтра";
- саксофоністка Вероніка Кожухарова;
- саксофоніст Олег Агєєв;
- акторка Марія Андрєєва;
Творчу зустріч з мешканцями окупованої Луганщини проведуть актори-запроданці:
- Вікторія Тарасова з "Глухаря";
- Тетяна Абрамова з серіалу "Завжди говори "Завжди";
- Марат Башаров, який загримів до "Миротворця" за гастролі в окупованому Криму;
- Юрій Бєляєв з фільму "Вчитель у законі";
- Василь Міщенко з фільму "Дурні вмирають по п'ятницях".
Для місцевих також організують гру з російським шахістом Сергієм Корякіним, а по всій Луганщині відбудуться фотовиставки "Крим. Прапор", де роздаватимуть стрічки в кольорах триколору.Нагадаємо, на окуповані росією території України приїжджав і Григорій Лепс, який відвідував поранених російських вояк, і співачка Лариса Доліна, і актор Дмитро Дюжев. У Донецьку вони були з нагоди так званого "дня республіки".