В Украине День государственного флага отмечают 23 августа, накануне Дня Независимости. Именины российского триколора – 22 августа, поэтому оккупанты решили в последний раз отпраздновать их на захваченной Луганщине, пока ВСУ не добрались и до них. Информацию о приезде звезд-предателей предоставил 24 каналу источник в службах.
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Так, в день государственного флага россии на Луганщину приедет целый десант российских артистов, развлекающих публику в нескольких городах – и концертами, и творческими встречать, и даже игрой в шахматы. Кто из российских селебрити приедет подзаработать на оккупированную Украину, читайте дальше.
Кого из звезд-путинистов притянут на Луганщину
Российские певцы и музыканты, прогнувшиеся под путина, примут участие в большом "праздничном" концерте:
- певица Ольга Кормухина;
- певец Стас Пьеха;
- музыкант Митя Фомин, угрожающий нацбезопасности Украины;
- артистка Анна Семенович;
- группа "ПослеZавтра";
- саксофонистка Вероника Кожухарова;
- саксофонист Олег Агеев;
- актриса Мария Андреева;
Творческую встречу с жителями оккупированной Луганской области проведут актеры-запроданцы:
- Виктория Тарасова из "Глухаря";
- Татьяна Абрамова из сериала "Всегда говори "Всегда";
- Марат Башаров, загремевший до "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму;
- Юрий Беляев из фильма "Учитель в законе";
- Василий Мищенко из фильма "Дураки умирают по пятницам".
Для местных также организуют игру с российским шахматистом Сергеем Корякиным, а по всей Луганщине пройдут фотовыставки "Крым. Флаг", где будут раздавать ленты в цветах триколора.