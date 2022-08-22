В Украине День государственного флага отмечают 23 августа, накануне Дня Независимости. Именины российского триколора – 22 августа, поэтому оккупанты решили в последний раз отпраздновать их на захваченной Луганщине, пока ВСУ не добрались и до них. Информацию о приезде звезд-предателей предоставил 24 каналу источник в службах.

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Так, в день государственного флага россии на Луганщину приедет целый десант российских артистов, развлекающих публику в нескольких городах – и концертами, и творческими встречать, и даже игрой в шахматы. Кто из российских селебрити приедет подзаработать на оккупированную Украину, читайте дальше.

Кого из звезд-путинистов притянут на Луганщину

Российские певцы и музыканты, прогнувшиеся под путина, примут участие в большом "праздничном" концерте:

певица Ольга Кормухина ;

; певец Стас Пьеха ;

; музыкант Митя Фомин , угрожающий нацбезопасности Украины;

, угрожающий нацбезопасности Украины; артистка Анна Семенович ;

; группа "ПослеZавтра";

саксофонистка Вероника Кожухарова ;

; саксофонист Олег Агеев ;

; актриса Мария Андреева;

Творческую встречу с жителями оккупированной Луганской области проведут актеры-запроданцы:

Виктория Тарасова из "Глухаря";

из "Глухаря"; Татьяна Абрамова из сериала "Всегда говори "Всегда";

из сериала "Всегда говори "Всегда"; Марат Башаров, загремевший до "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму;

загремевший до "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму; Юрий Беляев из фильма "Учитель в законе";

из фильма "Учитель в законе"; Василий Мищенко из фильма "Дураки умирают по пятницам".

Для местных также организуют игру с российским шахматистом Сергеем Корякиным, а по всей Луганщине пройдут фотовыставки "Крым. Флаг", где будут раздавать ленты в цветах триколора.

Напомним, на оккупированные россией территории Украины приезжал и посещавший раненых российских вояк Григорий Лепс, и певица Лариса Долина, и актер Дмитрий Дюжев. В Донецке они были по случаю так называемого "дня республики".