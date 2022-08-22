В Україні День прапора відзначають 23 серпня, напередодні найбільшого Дня Незалежності. Іменини російського триколору – 22 серпня, тож окупанти вирішили востаннє відсвяткувати їх на захопленій Луганщині, поки ЗСУ не дібралися й до них. Інформацію про приїзд зірок-зрадників надало 24 каналу джерело у службах.

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Так, у день державного прапора росії на Луганщину приїде цілий десант російських артистів, які розважатимуть публіку в кількох містах – і концертами, і творчими зустрічати, і навіть грою в шахи. Хто з російський селебриті приїде підзаробити на окуповану Україну, читайте далі.

Кого з зірок-путіністів притягнуть на Луганщину

Російські співаки та музиканти, які прогнулися під путіна, візьмуть участь у великому "святковому" концерті:

  • співачка Ольга Кормухіна;
  • співак Стас П'єха;
  • музикант Мітя Фомін, який загрожує нацбезпеці України;
  • артистка Анна Семенович;
  • гурт "ПослеZавтра";
  • саксофоністка Вероніка Кожухарова;
  • саксофоніст Олег Агєєв;
  • акторка Марія Андрєєва;

Творчу зустріч з мешканцями окупованої Луганщини проведуть актори-запроданці:

  • Вікторія Тарасова з "Глухаря";
  • Тетяна Абрамова з серіалу "Завжди говори "Завжди";
  • Марат Башаров, який загримів до "Миротворця" за гастролі в окупованому Криму;
  • Юрій Бєляєв з фільму "Вчитель у законі";
  • Василь Міщенко з фільму "Дурні вмирають по п'ятницях".

Для місцевих також організують гру з російським шахістом Сергієм Корякіним, а по всій Луганщині відбудуться фотовиставки "Крим. Прапор", де роздаватимуть стрічки в кольорах триколору.