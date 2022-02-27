Росіяни, не сц*ть, – дискваліфікована з Євробачення Alina Pash дорікнула за боягузство Росії

Українська співачка Alina Pash після вторгнення Росії в Україну змінила свою позицію. Раніше вона планувала концерти у Росії та їздила в окупований Крим, а тепер звертається до росіян з проханням повалити режим Путіна.

З дня нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, артистка опублікувала кілька публікацій з молитвами за армію та проханнями отямитись у Росії. Проте на дописи реагують здебільшого самі українці.

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В одному з останніх вона різко звернулась до громадян Росії.

Росіяни, не сціть! Покажіть, що ви не погоджуєтесь з цими вбивствами, з цією кривавою війною Путіна, що народ у вас може бути людяним і обирає життя у світі!

– написала Alina Pash.

Також зірка прикріпила у дописі кілька скриншотів з власних нотаток, де коротко описала історію боротьби України, починаючи з 2013 року – Революції Гідності. Там вона порівняла випадки, як росіяни, які бояться вийти на мітинги, можуть повчитись в українців, які майже з голими руками йшли на кулі снайперів. "Так, українців не садили в автозаки. Їх вбивали", – пише артистка.

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До слова: Alina Pash 2 тижні тому дискваліфікували з Євробачення. Вона перемогла у Нацвідборі-2022, проте українці обурились її колишніми поїздками у Росію та незрозумілі "брехні" з довідками у Крим. Відтак, замість неї на конкурс поїде гурт Kalush Orchestra, якому зараз пророкують 1 місце на Євробаченні в Італії.

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