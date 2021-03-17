У грудні минулого року 25-річна нідерландська модель Ромі Стрейд вперше стала мамою. Вона народила донечку Мінт ван Ліувен, якій нещодавно виповнилося три місяці. Ангел Victoria's Secret зізналась, що довго вагалася, чи слід показувати обличчя крихітки в мережі, однак не втрималася та поділилася зворушливими фото та відео.

Одразу після появи дівчинки на світ новоспечена матуся Ромі Стрейд оприлюднила світлину з нею, показавши, як годує її грудьми. Відтоді Мінт ван Ліувен ставала зіркою ледь не кожного допису знаменитості. За три місяці після пологів красуня все ж наважилася показати світу обличчя довгоочікуваного первістка.

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Ромі Стрейд вперше показала обличчя донечки

Ангел Victoria's Secret оприлюднивши серію милих фото та відео з крихіткою, зроблених з моменту її народження. З кадрів видно, що в дівчинки великі сірі очі та світле волосся, як у мами. За лічені місяці Мінт помітно виросла та з неймовірним захопленням пізнає цей світ. Усмішка дійсно не сходить з її обличчя.

Я так нервую, публікуючи її, я так довго вагалася. Не знаю, чому, але на цю мить я відчуваю, що готова. Я так пишаюся і ніхто інший не змушує мене посміхатися так сильно, як вона, моя любов до неї невимовна. Вона моє життя, і я люблю ділитися своїм життям з вами, друзі! Наша маленька Мінт,

– чуттєво написала модель.

Перед камерою з Мінт позувала не лише зіркова мама Ромі Стрейд, а й татко – бізнес-консультант Лауренс ван Леейвен, який не є публічною особистістю. З фото видно, що чоловік розчулений появою первістка не менше, ніж модель.

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