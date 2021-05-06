Ромі Стрейд показала, як користується молоковідсмоктувачами на знімальному майданчику

Нідерландська модель Ромі Стрейд повернулась до роботи – вона продовжує зніматись у рекламних кампаніях. А поки її донечка Мінт чекає вдома, матуся збирає молоко з грудей за допомогою відсмоктувачів.
"Ангел" Victoria's Secret опублікувала потішне фото, на якому сидить на лавці на терасі у спеціальному топі. З нього стирчать отвори для молоковідсмоктувачів, завдяки яким Ромі може зібрати грудне молоко у необхідний момент.
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"Приєднуюсь до матусь, які працюють на знімальному майданчику", – написала Стрейд і позначила у дописі італійську блогерку К'яру Ферраньї, яка нещодавно теж народила доньку.
Кілька тижнів тому молода матуся К'яра публікувала подібне фото з гримерні, де на її грудях був схожий пристрій для збирання молока.
Таким же пристроєм часто користується й інша модель – американка Ешлі Грем.
Що відомо про пологи Стрейд
- Після діагнозу "полікістоз" модель вже не надіялась завагітніти, хоча дуже хотіла.
- Проте відсутність гострих обмежень у харчуванні, менше стресу і більше відпочинку позитивно відобразились на здоров'ї жінки.
- Відтак, вона змогла завагітніти і народити дівчинку від Лауренса ван Леейвена, з яким Ромі Стрейд одружилася у 2018 році.
- Пара зустрічалася 8 років ще зі школи, тому дуже мріяла про народження первістка.