"Ангел" Victoria's Secret опублікувала потішне фото, на якому сидить на лавці на терасі у спеціальному топі. З нього стирчать отвори для молоковідсмоктувачів, завдяки яким Ромі може зібрати грудне молоко у необхідний момент.

Цікаво Ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд вперше показала обличчя донечки: милі фото та відео

"Приєднуюсь до матусь, які працюють на знімальному майданчику", – написала Стрейд і позначила у дописі італійську блогерку К'яру Ферраньї, яка нещодавно теж народила доньку.

Кілька тижнів тому молода матуся К'яра публікувала подібне фото з гримерні, де на її грудях був схожий пристрій для збирання молока.

Таким же пристроєм часто користується й інша модель – американка Ешлі Грем.

Що відомо про пологи Стрейд