"Ангел" Victoria's Secret опубликовала забавное фото, на котором сидит на скамейке на террасе в специальном топе. Из него торчат отверстия для молокоотсосов, благодаря которым Роми может собрать грудное молоко в необходимый момент.

Интересно Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд впервые показала лицо дочери: милые фото и видео

"Присоединяюсь к мамочкам, которые работают на съемочной площадке", – написала Стрейд и обозначила в заметке итальянскую блогершу Кьяру Ферраньи, которая недавно тоже родила дочь.

Несколько недель назад молодая мамочка Кьяра публиковала подобное фото из гримерной, где на ее груди было похожее устройство для собирания молока.

Таким же устройством часто пользуется и другая модель – американка Эшли Грэм.

Что известно о родах Стрейд