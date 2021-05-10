Роман Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів "Голосу країни"

Креативний продюсер вокального шоу "Голос країни" Володимир Завадюк розкрив правду про роман зіркових тренерів – Тіни Кароль і Дана Балана. Він заявив, що історія їхнього кохання була створена "синтетично", аби підняти рейтинги проєкту.
Ані Тіна Кароль, ані Дан Балан ніколи офіційно не підтверджували і не спростовували чутки про роман, який їй приписують останні три роки. Величезна кількість фанів повірила в почуття між артистами, однак Володимир Завадюк запевнив, що це був лише піар-хід заради хайпу.
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Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була синтетично створена. Моє завдання, як продюсера, було змусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну – в те, що Дан нею цікавиться,
– заявив Володимир Завадюк.
Він додав, що історія стала "настільки легендарною, настільки цікавою, настільки захоплюючою, що навіть Дан і Тіна самі в неї повірили". Завдяки вигаданому продюсером роману безліч кількість глядачів переглянула 9 та 10 сезони проєкту "Голос країни", тим самим піднявши його рейтинги.
Додамо, Володимир Завадюк поспішив пояснити своє резонансне зізнання, яке зробив під час воркшопу. Він не став заперечувати, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був прописаний сюжетом, однак запевнив: симпатія зіркових тренерів переросла в реальне життя.
Це створена історія, яка стала реальністю,
– виправдався продюсер.
Продюсер пояснив роман Тіни Кароль і Дана Балана / Фото "Культурная Прачечная"
Варто знати Продюсер "Голосу країни" прокоментував стосунки Тіни Кароль і Дана Балана
Роман Тіни Кароль і Дана Балана: що про це відомо
- Глядачі вокального шоу "Голос країни" були впевнені, що попдіва закрутила роман з молдавським музикантом, адже вони влаштовували пристрасні танці просто на сцені, а за лаштунками трималися за руки.
- Дан Балан з'явився й в 11 сезоні "Голосу країни", ставши зірковим радником Тіни Кароль під час вибору чвертьфіналістів. Знаменитості знову підігріли чутки про роман, оскільки їхні діалоги були романтичними та інтимними. Чоловік заявив, що завжди поряд, спровокувавши розмови про життя разом.
- Якщо судді "Голосу країни" нібито вірять в стосунки Тіни та Дана, то Оля Полякова та Потап вважають, що це все гра.