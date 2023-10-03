Роман Сасанчин зізнався, чи боїться отримати повістку: чому співак не іде добровольцем на фронт
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Переможець шоу "Голос діти-2" та "Голос країни-10" Роман Сасанчин разом з донькою та дружиною живуть в Києві. Співак зізнався, чи отримував вже повістку й поділився, чи боїться цього.
Як виявилось, чоловіка поки офіційно не кликали у військкомат. Водночас він не хоче іти добровольцем, оскільки вважає, що на культурному фронті може бути кориснішим.
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Роман Сасанчин про повістку та мобілізацію
Артист пояснив, що не ховається від військкомату, тож якщо "дійде черга", то він "з гордістю і честю" піде на фронт.
Я зараз на вулиці, їжджу в магазин... Я ніде не ховаюся. Якщо дійде черга до мене., я ніколи цього не боявся і не боюся. Я з гордістю і честю піду, якщо це буде потрібно,
– розповів виконавець.
Крім того, чоловік пояснив, чому не іде добровольцем на фронт. Він зауважив, що зараз "намагається робити те, від чого буде більше користі". Зокрема, благодійні концерти та збори коштів для українських військових.
"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн
Що інші зірки говорили про отримання повісток
- Позитив сказав, що після 24 лютого 2022 року вже був у військкоматі та не боїться йти на службу в Збройні сили України. Репер стоїть на обліку та чекає свого часу. Він також зазначав, що постійно носить із собою військовий квиток.
- Олег Скрипка готовий вступити у ЗСУ, якщо цього вимагатиме ситуація. Однак він переконаний, що артисти роблять більший внесок своєю діяльність. Зокрема, вони організовують концерти на яких збирають гроші для військових та України.
- Чоловік співачки MamaRika хотів долучитися до українського війська, проте виконавиця стримала його: "Кожен думає про свою родину. Розумію, що не знаю, як була б без нього. Це дуже важко. Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся казати про це". Так, Сергій Середа обрав інформаційний фронт і волонтерство.
- Тімур Мірошниченко розповів, що навчався на військовій кафедрі та є офіцером. Він вже отримував повістку. Втім, було це до початку повномасштабного вторгнення, тоді шоумен встав на облік. Ведучий наразі вважає, що поки він має можливість, то краще буде працювати на інформаційному фронті. Це допомагає поширювати правдиві новини про Україну та збирати гроші для країни.