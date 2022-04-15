Роман Сасанчин розлучається після 4 місяців шлюбу

15 квітня 2022 , 09:47
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Джерело:

інстаграм Іванни Сасанчин

Український співак Роман Сасанчин та його дружина Іванна розлучаються. Закохані одружилися 4 місяці тому, перед народженням донечки Елізабет.

Про те, що Роман та Іванна більше не пара, стало відомо зі сторінки дівчини в інстаграмі. Молода матуся опублікувала сторіз, однак не пояснила, чому вони вирішили розлучитися. 

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Роман Сасанчин розлучається з дружиною

У грудні 2021 року закохані стали батьками. За декілька днів до народження донечки Елізабет вони зареєстрували свої стосунки в РАЦСі. Через війну Іванна з донькою на початку березня виїхали в Польщу, а Роман залишився в Україні. Як зазначає дівчина, проблеми в подружжя почалися саме місяць тому. 

Ми більше не сім'я! А все почалося понад місяць тому. Сумно, але вірю, що з часом переболить,
– написала дівчина.


Роман Сасанчин розлучається / Скриншот з інстаграм-сторіз Іванни Сасанчин

Зверніть увагу! Роман та Іванна зробили свої сторінки в інстаграмі приватними. Наразі вони не оприлюднюють більше інформації щодо розлучення. 

Стосунки Романа та Іванни

  • Закохані познайомилися у 2020 році завдяки спільним друзям. Іванна старша за Романа на 4 роки.
  • Через декілька місяців після знайомства вони почали жити разом.
  • Наприкінці травня 2021 року Роман освідчився Іванні, вона погодилася вийти за нього.
  • Вкінці серпня пара розповіла, що чекає на народження первістка
Автор: Христина Кобак