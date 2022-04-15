Роман Сасанчин розлучається після 4 місяців шлюбу

Український співак Роман Сасанчин та його дружина Іванна розлучаються. Закохані одружилися 4 місяці тому, перед народженням донечки Елізабет.

Про те, що Роман та Іванна більше не пара, стало відомо зі сторінки дівчини в інстаграмі. Молода матуся опублікувала сторіз, однак не пояснила, чому вони вирішили розлучитися.

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Роман Сасанчин розлучається з дружиною

У грудні 2021 року закохані стали батьками. За декілька днів до народження донечки Елізабет вони зареєстрували свої стосунки в РАЦСі. Через війну Іванна з донькою на початку березня виїхали в Польщу, а Роман залишився в Україні. Як зазначає дівчина, проблеми в подружжя почалися саме місяць тому.

Ми більше не сім'я! А все почалося понад місяць тому. Сумно, але вірю, що з часом переболить,

– написала дівчина.



Роман Сасанчин розлучається / Скриншот з інстаграм-сторіз Іванни Сасанчин

Стосунки Романа та Іванни

Закохані познайомилися у 2020 році завдяки спільним друзям. Іванна старша за Романа на 4 роки.

Через декілька місяців після знайомства вони почали жити разом.

Наприкінці травня 2021 року Роман освідчився Іванні, вона погодилася вийти за нього.

Вкінці серпня пара розповіла, що чекає на народження первістка.

Роман та Іванна зробили свої сторінки в інстаграмі приватними. Наразі вони не оприлюднюють більше інформації щодо розлучення.