Роман Сасанчин офіційно одружився з вагітною нареченою
Джерело:інстаграм Романа Сасанчина
Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин офіційно зареєстрував стосунки з нареченою Іванною, яка зовсім скоро має народити донечку.
19-річний Роман і його обраниця зовсім скоро вперше стануть батьками. Перед пологами закохані вирішили зареєструвати стосунки.
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Роман Сасанчин одружився
В інстаграм-сторіз виконавець показав свідоцтво про одруження, заявивши, що тепер він та Іванна офіційно чоловік і дружина.
Судячи з відео, у РАЦСі Роман і його кохана були вдвох. Церемонія пройшла скромно, без весільного вбрання та інших традицій. Вранці вони розписалися і відправилися додому.
Вже не "потенційна", а "офіційна",
– сказав Роман в сторіз.
Іванна жартівливо додала, що після розпису нічого не змінилося. Вона та Роман люблять жартувати один з одного, тому не втратили нагоди зробити це й після одруження.
Роман Сасанчин одружився: дивіться відео онлайн
Особисте Романа Сасанчина та його нареченої Іванни
- Пів року тому Роман освідчився коханій. Увесь цей час вони носили обручки як знак довіри та кохання.
- Через деякий час стало відомо, що Іванна вагітна.
- Нещодавно вона ділилася з підписниками, що орієнтовна дата пологів – 29 грудня.
- Вагітність у дівчини протікає не надто легко, але кохана Сасанчина старається не втрачати оптимізму.
- Зараз майбутні батьки живуть на Тернопільщині.