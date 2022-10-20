"Може скривдити": чому Белла Хадід проти роману сестри Джіджі з Леонардо Ді Капріо

Кілька тижнів тому модель Джіджі Хадід підловили на зустрічі з актором Леонардо Ді Капріо. Але Белла Хадід виступила проти роману сестри з голлівудською зіркою.

26-річна американська модель Белла Хадід виступила проти роману сестри Джіджі з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Про це повідомляють інсайдери, близькі до моделей.

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Чому Белла Хадід проти роману сестри з Ді Капріо

У виданнях пишуть, що на думку Белли, Джіджі Хадід занадто хороша для актора. Їй не сподобалось те, що Лео дуже швидко забув про колишню.

Белла думає, що Джіджі занадто хороша для нього. Те, що він, не думаючи про свою колишню дівчину, зустрівся з Джіджі, напружує її. Її хвилює те, що Джіджі може бути скривджена і збентежена,

– пишуть джерела.

Яким було життя зірок до того, як вони зустрілись