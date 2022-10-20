26-летняя американская модель Белла Хадид выступила против романа сестры Джиджи с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщают инсайдеры, близкие к моделям.
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Почему Белла Хадид против романа сестры с Ди Каприо
В изданиях пишут, что по мнению Беллы, Джиджи Хадид слишком хороша для актера. Ей не понравилось то, что Лео очень быстро забыл о прежней девушке.
Белла думает, что Джиджи слишком хороша для него. То, что он, не думая о своей бывшей девушке, встретился с Джиджи, напрягает ее. Ее волнует то, что Джиджи может быть обижена и смущена,
– пишут источники.
Какова была жизнь звезд до того, как они встретились
- Леонардо Ди Каприо накануне, в частности, в конце августа, разошелся со своей девушкой-моделью Камиллой Морроне. Звезды отказались от комментариев, поэтому неизвестно, что стало причиной разрыва.
- В то время как в октябре 2021 года Джиджи Хадид разошлась с певцом и отцом ее дочери Зейном Маликом. Причиной стало то, что артист унизил свою тещу Йоланду Хадид, из-за чего разгорелся яростный скандал.