26-летняя американская модель Белла Хадид выступила против романа сестры Джиджи с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщают инсайдеры, близкие к моделям.

Читайте также Эмили Ратажковские подловили по поцелуям после слухов о романе с Брэдом Питтом

Почему Белла Хадид против романа сестры с Ди Каприо

В изданиях пишут, что по мнению Беллы, Джиджи Хадид слишком хороша для актера. Ей не понравилось то, что Лео очень быстро забыл о прежней девушке.

Белла думает, что Джиджи слишком хороша для него. То, что он, не думая о своей бывшей девушке, встретился с Джиджи, напрягает ее. Ее волнует то, что Джиджи может быть обижена и смущена,

– пишут источники.

Напомним, в начале сентября Леонардо Ди Каприо встречался с Джиджи Хадидом в Нью-Йорке. Как тогда писали инсайдеры, их свидания нельзя было называть серьезными отношениями. Однако актер вроде бы ухаживал за моделью.

Какова была жизнь звезд до того, как они встретились