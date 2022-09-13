З американською фотомоделлю та кіноакторкою Камілою Морроне Леонардо Ді Капріо зустрічався 4 роки. Причина їхнього розставання досі невідома, адже екси відмовляються від будь-яких коментарів. Натомість обоє весело проводять час у компанії зірок. 47-річний актор, схоже, залицяється до молодшої на 20 років Джіджі Хадід.

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Леонардо Ді Капріо заскочили з Джіджі Хадід

Днями Леонардо Ді Капріо "тусувався" з Джіджі Хахід в Нью-Йорку. Інсайдери запевняють, що селебриті поки не зустрічаються, але актор всерйоз зацікавлений 27-річною супермоделлю.

"Вони пізнають одне одного. Лео точно добивається Джіджі", – йдеться в джерелі.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Джіджі Хадід розійшлась з Зейном Маліком – 29-річним ексучасником бойз-бенду One Direction. У вересні 2020 модель народила йому доньку Хаї, але їхні стосунки остаточно зазнали краху після того, як співак принизив свою тещу Йоланду Хадід.

Що відомо про стосунки Ді Капріо з Камілою Морроне