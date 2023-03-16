Про цей інстцидент повідомив сам вуличний художника Бенксі. Нагадаємо, що раніше невідомий хотів вкрасти графіті "Жінка в протигазі" на стіні зруйнованого росіянами будинку в Гостомелі.

Цікаво Бенксі похвалився маркою "Укрпошти" зі своїм графіті: як реагують іноземці та українці

Що Бенксі намалював на будинку в Британії

Художник зобразив на забитому фанерою вікні будинку хлопчика з розведеними руками, який нібито розсуває фіранки із зім'ятих листів металу.

Поруч із хлопчиком, ховаючись за фіранку, сидить кіт.



Ще кілька днів тому графіті Бенксі було на будинку / Фото з інстаграму художника

Що відомо про знищення графіті

Сам Бенксі не прокоментував знищення мурала.

Журналісти ВВС з’ясували, що мурал було нанесено на стіну покинутого фермерського будинку в містечку Херн-Бей у Великій Британії.

Відомо, що на території фермерства зараз ведуть роботи зі знесення. Один із підрядників у коментарі сайту KentOnline зізнався, що він і його команда "уявлення не мали, що це був малюнок Бенксі", коли розпочинали роботу.



Графіті Бенксі випадково знищили Фото з інстаграму художника

Додамо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бенксі створив сім муралів, які нанесено на стіни будинків у Гостомелі, Ірпені, Горенці, Бородянці, а також у центрі Києва.

Після вандалізму у Гостомелі Бенксі заявив, що продасть 50 своїх картин, щоб закупити автомобілі швидкої допомоги для України.