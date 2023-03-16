Об этом инсциденте сообщил сам уличный художник Бенкси. Напомним, что ранее неизвестный хотел украсть граффити "Женщина в противогазе" на стене разрушенного россиянами дома в Гостомеле.

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Что Бэнкси нарисовал на доме в Британии

Художник изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла.

Рядом с мальчиком, прячась за занавеску, сидит кот.



Еще несколько дней назад граффити Бэнкси было дома / Фото с инстаграммы художника

Что известно об уничтожении граффити

Сам Бэнкси не прокомментировал уничтожение мурала.

Журналисты BBC выяснили, что мурал был нанесен на стену заброшенного фермерского дома в городке Херн-Бэй в Великобритании.

Известно, что на территории фермерства сейчас ведутся работы по сносу. Один из подрядчиков в комментарии сайта KentOnline признался, что он и его команда "представления не имели, что это был рисунок Бэнкси", когда начинали работу.



Граффити Бенкси случайно уничтожили Фото из инстаграммы художника

Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Бенкси создал семь муралов, нанесенных на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

После вандализма в Гостомеле Бэнкси заявил, что продаст 50 своих картин купить автомобили скорой помощи для Украины.