Лише днями прогримів скандал з графіті Бенксі в Гостомелі, але він знову готовий підтримати Україну. Попри те, що "молоді забезпечені люди" зрізали його жінку в протигазі зі шматком стіни, художник створив 50 малюнків-трафаретів з мишами і виставив їх на продаж.

Не пропустіть Не лише в Бородянці: Бенксі заявив, чи справді 7 інших графіті в Україні – його творчість

Я зробив 50 таких принтів, усі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні,

– оголосив Бенксі в інстаграмі.

Так, на картонній коробці з написом fragile ("крихке") Бенксі намалював мишу, що дряпає перші дві літери, перетворюючи слово на agile – "спритний". Кожна така робота певною мірою унікальна, адже подряпини художник наносив окремо ножем для піци.

Одна з 50 картин Бенксі, яку продадуть задля України / Фото з інстаграму митця

За продаж картин Бенксі взявся благодійний фонд Legacy of War. Він встановив ціну 5 тисяч фунтів стерлінгів за екземпляр. Усі охочі можуть зареєструватися до 16 грудня та замовити лише одну роботу. 50 щасливчиків обере комп'ютер, малюнки надішлють їм у дерев'яних рамках. За виручені кошти придбають "швидкі", машини підтримки, які необхідні для евакуації інвалідів, літніх і постраждалих українців на Донбасі. Крім того, фонд закупить генератори, газові обігрівачі та ліхтарики на сонячних батареях.

Бенксі пояснив, чому довірив свої малюнки саме Legacy of War.

В Україні я бачив, як команда Legacy of War приїхала й надала медичну допомогу, обігрівачі, прісну воду та була дружелюбною з кількома дуже зневіреними людьми в розбомбленій будівлі. Вони також позичили мені для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги,

– розповів Бенксі.

За словами художника, ця "швидка" врятувала його від розлюченої бабусі. Жінка побачила, що хтось малює на її будинку, і викликала поліцію.