У листопаді Бенксі приїжджав на Київщину й анонімно намалював сім графіті в деокупованих містах. Одне з них стало маркою "Укрпошти" до роковин вторгнення Росії. Британський художник похвалився цим перед 12-мільйонною аудиторією.

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Бенксі відреагував на марку "Укрпошти" зі своїм графіті

Графіті Бенксі на марці "Укрпошти" / Фото з інстаграму художника

На публікацію Бенксі відреагував гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. У телеграмі він написав, що зрадів цьому після "відверто поганого та важкого дня", адже це ще одне "крутезне визнання України", і процитував художника.

Найжахливіші злочини на планеті скоюються не тими людьми, хто повстає проти правил, а тими, хто ним слідує. Саме ті, хто дотримується правил, скидають бомби та вирізують села. (с) Бенксi.

Ба більше, у коментарях до поста Бенксі іноземці цікавляться, де й собі придбати марку та підтримати Україну грошима:

"У будь-якому місці ми можемо придбати ці марки, а виручені кошти підуть на допомогу Україні?";

"Де можна дістати марки?";

Росіяни, звичайно ж, біснуються, обзиваючи Бенксі "жертвою пропаганди та брехні ЗМІ", а українці не втомлюються дякувати:

"Дякую, великий друже України";

"Щиро дякую за підтримку України, ви зірка! У вас точно є серце";

"Шедевр. І ми вдячні за вашу підтримку";

"Це честь мати щось спільне з Бенксі. Тепер у нас обох є твір, який став українською поштовою маркою";

"Це була б хороша поштова марка, щоб надіслати листівку до Кремля".

Нагадаємо, 24 лютого "Укрпошта" представила марки з культовим артом від Бенксі з зображенням дзюдоїстів, щоб нагадати світу й ворогу, що не слід недооцінювати потенціал України. Як писав Ігор Смілянський, 42 гривні з кожного маркового аркуша будуть спрямовані на гуманітарні потреби – відбудову освітніх закладів.