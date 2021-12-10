"Робота кипить": як змінилось життя Олени Усенко після перемоги на відборі Дитячого Євробачення

У жовтні Україна дізналась ім'я представниці на Дитяче Євробачення-2021. Перемогу у вокальному конкурсі здобула Олена Усенко. Відтоді її дні стати шаленими. Деталі вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю.

Понад місяць тому 14-річну Олену Усенко звалилась велика відповідальність – честь представляти країну на Дитячому Євробаченні в Парижі. Після перемоги на Національному відборі вона з головою поринула у творчість. Журналістам сайту 24 каналу юна артистка зізналась, що майже не буває вдома.

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Олена мешкає в місті Біла Церква, що на Київщині, однак тепер усе її життя – в столиці. Аби не витрачати кілька годин на дорогу до Києва, вона час від часу залишається в подруги. Однак навіть у таких випадках може лише мріяти про здоровий 8-годинний сон.

Дні стали ще шаленішими – підготовка до Євробачення кипить, зйомки киплять. Я зараз вся у творчості – з самого ранку до самої ночі. Я живу цим,

– зізналась Олена Усенко.

Варто побачити Олена Усенко випустила кліп на пісню "Важіль", з якою поїде на Дитяче Євробачення-2021

Здається, такий несамовитий графік під силу не всім дорослим артистам. Проте представниця України на Дитячому Євробаченні не скаржиться, каже, знала, на що йшла. Ба більше, уся робота їй "у кайф".

Мені це дуже подобається, я дуже рада, що все склалось так. Я так мріяла про все це, що мені навіть неважко прокидатися так рано чи спати по кілька годин,

– поділилась співачка.

"Я вже знаю, що буду трохи сумувати за цим всім. Це зараз здається, що так важно прокидатись о третій ночі, кудись їхати о п'ятій ранку, але потім я захочу повернутись у цей час", – додала Олена Усенко.

повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте згодом у межах проєкту "Інтерв'ю24"

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня у паризькому концерт-холі La Seine Musicale. Фінал транслюватимуть о 17:00 за київським часом.