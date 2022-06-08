Після того, як Велика Британія була одним з претендентів на перемогу у Євробаченні-2022, Вільямс не на жарт загорівся ідеєю приїхати на конкурс. Він хоче стати зірковим гостем шоу та виступити під час перерви.
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Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення,
– заявив Роббі Вільямс.
Крім того, співак зізнався, що для нього стала несподіванкою перемога Kalush Orchestra з України, адже до останнього вся Британія вірила у перемогу Сема Райдера, який цього року посів друге місце у пісенному конкурсі. Також він розповів про те, як, на його думку, люди можуть виграти конкурс, і просто сказав: "Знайдіть відмінну пісню і знайдіть когось чудового для її виконання, і ми не будемо останніми".
Зазначимо, що після 24 лютого Роббі Вільямс не коментував події в Україні та не підтримував ні Україну, ні Росію. Раніше він випускав сатиричну пісню "Party Like A Russian" ("Веселись як росіянин"), де заспівав про марнославство російських олігархів, але нібито не Путіна.
Що відомо про Євробачення-2023
- Володимир Зеленський одразу ж відреагував на перемогу Kalush Orchestra в італійському Турині. Він написав, що Україна зробить усе для того, щоб одного дня Євробачення приймав український Маріуполь.
- У Мінкульті вже почали думати, де проводити пісенний конкурс у 2023 році. Олександр Ткаченко заявив, що в Україні багато міст, де можна було б провести конкурс, зокрема, символічно було б і в Калуші чи, як раніше зауважував президент, в Маріуполі.
- Зазначимо, що ще до перемоги України мер Стокгольма Анна Кеніг уже говорила з українським послом у Швеції й повідомила йому про те, що місто готове прийняти конкурс, якщо наша країна не зможе цього зробити.
- Співачка та член правління Суспільного Олександра Кольцова взагалі запропонувала варіант Польщі. Вона пояснила, що, попри оптимістичні заклики про проведення конкурсу у Маріуполі чи Криму, варто подивитись на інфраструктуру цих місць, а також поточний воєнний стан, зокрема прогнози, які дають військові експерти щодо тривалості війни Росії з Україною.