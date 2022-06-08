Після того, як Велика Британія була одним з претендентів на перемогу у Євробаченні-2022, Вільямс не на жарт загорівся ідеєю приїхати на конкурс. Він хоче стати зірковим гостем шоу та виступити під час перерви.

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Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення,

– заявив Роббі Вільямс.

Крім того, співак зізнався, що для нього стала несподіванкою перемога Kalush Orchestra з України, адже до останнього вся Британія вірила у перемогу Сема Райдера, який цього року посів друге місце у пісенному конкурсі. Також він розповів про те, як, на його думку, люди можуть виграти конкурс, і просто сказав: "Знайдіть відмінну пісню і знайдіть когось чудового для її виконання, і ми не будемо останніми".

Зазначимо, що після 24 лютого Роббі Вільямс не коментував події в Україні та не підтримував ні Україну, ні Росію. Раніше він випускав сатиричну пісню "Party Like A Russian" ("Веселись як росіянин"), де заспівав про марнославство російських олігархів, але нібито не Путіна.

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