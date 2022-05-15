Музикантка ексклюзивно пояснила 24 каналу власну позицію. За її словами, насамперед необхідно думати про економіку України.
До теми Якщо на Євробаченні переможе Kalush Orchestra: 3 варіанти проведення наступного конкурсу
Чому не варто проводити Євробачення в Україні
Як тільки стало відомо про перемогу українського гурту Kalush Orchestra, почали з'являтись чимало варіантів місць для проведення конкурсу в Україні – від Львова до Маріуполя та навіть Криму. Однак Олександра Кольцова запропонувала провести Євробачення у сусідній Польщі.
Я гадаю, що з погляду економіки потрібно зрозуміти, чи є у нас (України – 24 канал) зайвих пів мільярда гривень на проведення Євробачення,
– заявила співачка.
Вона пояснила, що, попри оптимістичні заклики про проведення конкурсу у Маріуполі чи Криму, варто подивитись на інфраструктуру цих місць, а також поточний воєнний стан, зокрема прогнози, які дають військові експерти щодо тривалості війни Росії з Україною.
"Подумаймо про безпеку туристів і економіку. Польща як країна "адвокатує" нас у Європі. Фактично врятувала кілька мільйонів наших біженців. Вона могла б відігравати партнерську роль у Євробаченні", – вважає музикантка.
Ніхто не поїде на Євробачення під кулі, – Кольцова
Кольцова наголосила на тому, що Україні найбільше потрібні гроші на відбудову, аніж на культурний піар пісенного конкурсу, який, звісно ж, теж є важливим. Також під час ухвалення рішення про проведення Євробачення-2023 варто зважати й на минулий досвід, додала співачка.
Не тільки країна робить внесок, а й місто, що приймає організацію Євробачення. Подивімося, скільки можуть нам привезти туристи, якщо це відбуватиметься у 2023 році, а ми не перенесемо на інший рік,
– зауважила співачка.
Кольцова пояснила, що ніхто з єврофанів не поїде "під кулі" й слід розуміти, якщо навіть російські війська відкинуть на окуповані території до 24 лютого, то, наприклад, вони все одно будуть дуже близько до Маріуполя й невідомо, хто має бути гарантом безпеки проведення Євробачення.
"Подивімося на ситуацію реально. Зрозуміло, що провести конкурс у 2025 році в Криму й привезти туди мільйоні бюджети було б класно, якщо війна закінчиться і повернуться всі території України", – резюмувала вона.
Кольцова прокоментувала ідею про проведення Євробачення у Польщі: дивіться відео
Як розповіла співачка, не варто давати публічно обіцянки, які буде важко виконати. Наразі ж можна подивитися, чи Україна зможе ще більше зміцнити стосунки з Польщею, яка потребує цього.
Для цього насамперед, відзначила Кольцова, треба поцікавитися, чи готова взагалі Польща приймати Євробачення у 2023 році. "Інфраструктура та досвід є. Там усе таки кілька мільйонів наших (українців – 24 канал)", – підсумувала музикантка.
Місце проведення Євробачення-2023: що відомо
- Володимир Зеленський одразу ж відреагував на перемогу Kalush Orchestra в італійському Турині. Він написав, що Україна зробить усе для того, щоб одного дня Євробачення приймав український Маріуполь.
- У Мінкульті вже почали думати, де проводити пісенний конкурс у 2023 році. Олександр Ткаченко заявив, що в Україні багато міст, де можна було б провести конкурс, зокрема, символічно було б і в Калуші чи, як раніше зауважував президент, в Маріуполі.
- Зазначимо, що ще до перемоги України мер Стокгольма Анна Кеніг уже говорила з українським послом у Швеції й повідомила йому про те, що місто готове прийняти конкурс, якщо наша країна не зможе цього зробити.
Ексклюзив – більше про скандал із балами для Польщі: дивіться відео 24 каналу