После того, как Великобритания была одним из претендентов на победу в Евровидении-2022, Уильямс не на шутку загорелся идеей приехать на конкурс. Он хочет стать звездным гостем и выступить во время перерыва.
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Я подумал, что хочу сделать это, как Джастин Тимберлейк и Мадонна. Так что я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине, но я все равно уеду! Я действительно люблю Евровидение,
– заявил Робби Уильямс.
Кроме того, певец признался, что для него стала неожиданностью победа Kalush Orchestra из Украины, ведь до последнего вся Британия верила в победу Сэма Райдера, занявшего в этом году второе место в песенном конкурсе. Также он рассказал о том, как, по его мнению, люди могут выиграть конкурс, и просто сказал: "Найдите отличную песню и найдите кого-нибудь замечательного для ее исполнения, и мы не будем последними".
Отметим, что после 24 февраля Робби Уильямс не комментировал происходящее в Украине и не поддерживал ни Украину, ни Россию. Ранее он выпускал сатирическую песню "Party Like A Russian" ("Веселись как россиянин"), где спел о тщеславии российских олигархов, но якобы не Путина.
Что известно о Евровидении-2023
- Владимир Зеленский сразу отреагировал на победу Kalush Orchestra в итальянском Турине. Он написал, что Украина сделает все для того, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь.
- В Минкульте уже начали думать, где проводить песенный конкурс в 2023 году. Александр Ткаченко заявил, что в Украине много городов, где можно было бы провести конкурс, в частности, символично было бы и в Калуше или, как раньше замечал президент, в Мариуполе.
- Отметим, что еще до победы Украины мэр Стокгольма Анна Кениг уже говорила с украинским послом в Швеции и сообщила ему, что город готов принять конкурс, если наша страна не сможет этого сделать.
- Певица и член правления Общественного Александра Кольцова предложила вариант Польши. Она пояснила, что, несмотря на оптимистические призывы о проведении конкурса в Мариуполе или Крыму, стоит посмотреть на инфраструктуру этих мест, а также текущее военное положение, в частности, прогнозы, которые дают военные эксперты относительно продолжительности войны России с Украиной.