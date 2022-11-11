Більшість країн світу відзначатимуть Різдво 25 грудня. Ще задовго до святкування на вулицях міст створюють святковий настрій, прикрашаючи їх різними декораціями.

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Ірина Федишин показала рідзвяні декорації в Дубліні

Артистка виступила в цьому місті з благодійним концертом. Разом з сином Ірина позувала на тлі святкових декорацій. Одразу відчувається атмосфера свята, якої в Україні цього року бракуватиме.

Федишин позувала на камеру в пальті насиченого блакитного кольору та білих кросівках. Біляве волосся вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і темною помадою на губах.

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Ромі Стрейд вже прикрасила ялинку

Нідерландська модель Ромі Стрейд вже прикрасила ялинку. Вона опублікувала святкове відео з дому. На ролику Ромі зображена, тримаючи доньку на руках. Зараз зірка готується вдруге стати мамою. Вона перебуває в особливому стані та вирішила додати ще більше святковості цьому періоду очікування.

"Зарано?", – написала модель під відео.