Теперь в Белом доме к Рождеству готовы. Каждый год декорации поражают красотой и машстабностью. В прошлом году елки украсили гирляндами голубей и звезд, а в этом году добавили новую изюминку.

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Рождественские декорации Белого дома

Главными героями рождественских декораций в этом году стали домашние любимцы Байденов – собака Коммандор и кошка Уиллоу. Отметим, что она стала первой кошкой в президентской резиденции за последние 13 лет. Их можно увидеть сразу в нескольких праздничных композициях.

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Главную елку установили в центре овального кабинета. И украсили ее сине-золотистыми игрушками. Каждая из комнат имеет свою цветовую гамму праздничных композиций, которые каждый год выбирают лучшие декораторы США.

Официальная рождественская елка Белого дома – центральный элемент праздничного сезона – имеет высоту 18,5 фута (5,6 метров – 24 канал) в Голубой комнате. Елку украшают сделанные вручную изображения официальных птиц из всех 57 штатов, территорий и округа Колумбия, чтобы отразить тему "Мы, люди",

– объяснили в Белом доме.

Напомним, еще в начале ноября елку украсила нидерландская модель Роми Стрейд. Праздничное настроение знаменитость решила создать задолго до Рождества.