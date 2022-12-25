Пока украинцы решают, когда и как праздновать Рождество в сложное время войны, звезды поддерживают идею плавного перехода 25 декабря на 7 января. Чтобы украинцы и украинская церковь вместе адаптировались к новым обычаям и традициям. Что они говорят в своих инстаграм-страницах, у кого была Свята вечеря 24-го и что желают всей стране – смотрите дальше.

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Группа TVORCHI

"За этот период мы все получили стальные сердца. Мы показали нашу непокоренность и несгибаемость. А в новом году хочу пожелать всем нам быть немного счастливее, больше улыбаться и праздновать нашу победу вместе. С Рождеством, Украина", – обратилась в видео группа, которая победил в Нацотборе Евровидение-2023.

Надя Дорофеева

"Сегодня Свята вечеря. К сожалению, не все украинские семьи смогут встретить его вместе. Но, главное, не терять веру и объединяться еще сильнее!!" – написала артистка 24 декабря.



Надя Дорофеева поздравила со Сочельником и Рождеством / Фото с инстаграмма певицы

Андрей Бедняков

"Ваш рождественский олень поздравляет вас с Рождеством! Merry Christmas from your Christmas Deer", – написал ведущий и неожиданно сыграл "Щедрик" на фортепиано.

Джамала

"С наступающими праздниками! В этом году они не чувствуются так, как прежде, но я верю, что в вашей душе есть хотя бы небольшая частица рождественского настроения. Мы почти прошли этот год, осталось еще немного... Обнимаю каждого и каждую из вас в эту ночь! Ваша Джа", – обратилась певица.

Ирина Федишин

"Христос Родился! Славим его! Поздравляю с Рождеством, которое сегодня празднуют миллионы. Мы встречаем этот праздник в самых тяжелых испытаниях. Но мы все это пройдем. Мы вместе творим чудо. Рождение невероятно сильной и цветущей Украины. И желание на всех сегодня одно. Пусть оно как можно быстрее сбудется", – говорит артистка.

Екатерина Осадчая

"С Рождеством Христовым и грядущими праздниками! В прошлом году накануне праздников мы писали, что верим в рождественские чудеса, загадывали желания на 2022 год, просили счастья, приключений, новых возможностей... Сегодня мы уже не ждем чуда, сегодня мы ждем победы, мы не надеемся на долю, мы благодарим ВСУ за нашу жизнь, мы не ожидаем приключений, потому что "приключений" хватило на всю жизнь. Мы хотим мира... и мира через победу... И пусть Рождество принесет нам веру в наше мирное красивое и процветающее будущее! Даст силы и духа. Теплого вам и уютного Рождества. Божьего благословения нам всем", – искренне поделилась телеведущая.



Екатерина Осадчая с Горбуновым и сыновьями / Фото из инстаграмма ведущей

Григорий Решетник

"С Рождеством Вас! Семейного уюта, любви, добра и Победы! Пусть Господь оберегает Украину! С любовью Reshetnik Family", – поделился ведущий "Холостяка".



Решетник с женой и сыновьями в Рождество / Фото из инстаграмма ведущего

Светлана Тарабарова

"С Рождеством, мои родные люди. Спасибо и, несмотря ни на что, искать позитив и любовь – моя позиция, мое спасение от той черной дыры, в которую нас всех иногда затягивает. Я благодарю всех, кто рядом был весь этот рычажный год. Спасибо стране, воинам, волонтерам, всем, кто стоит на стороне добра. Благодарю чуду, что живет внутри меня и спасает меня, даря надежду и безграничную любовь. Благодарю и становится легче на душе", – говорит Тарабарова

Группа "Антитела"

"С Рождеством! Пусть этот день будет наполнен теплом и светом, потому что настоящий свет внутри каждого украинца, каждого из нас! Мы уже во Львове, выпили вкусного кофе, привезли положительные и теплые эмоции и ждем вас сегодня в 19:00 на своем концерте !" – приглашают музыканты.



Группа "Антитела" приглашает на концерт в Рождество / Фото из инстаграмма группы

Святослав Вакарчук

"Рождество Христово. Это большой праздник, в котором так много символизма, что словами невозможно описать. Но есть главное – это праздник света. Света, который всегда побеждает тьму. Вчера в Херсоне наши воины передали мне Вифлеемский огонь мира. Для меня это большая честь… Я с радостью везу его с собой в Киев, чтобы поделиться со всеми родными и близкими людьми.

Мы с семьей приняли решение, что с этого года начнем праздновать Рождество именно 25 декабря. Так ощущаем. Так считаем верным для себя. Традиции сильны, когда их содержание диктует форму. Поэтому всем украинцам, которые решили праздновать Рождество именно завтра, как и тем, кто продолжает праздновать 7 января, как и тем, кто не празднует этот праздник, всем-всем я желаю радости и добра, а главное — Победы Света над тьмой. Христос Родился!" – рассказал лидер группы "Океан Эльзы".