Задля збереження різдвяних українських традицій та інтеграції їх у сучасність 24 грудня відбулася премʼєра нового різдвяного фільму "Колядки на Кудрявці" на MEGOGO. Автори проєкту представили автентичні та маловідомі колядки у виконанні зірок з сучасним електронними саундом та фольклорним українським хором.

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Безкоштовно переглянути фільм можна тут

Автентичні пісні, які ви можете знайти нижче, отримали нове звучання у виконанні популярних артистів: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery та гурту "ЩукаРиба". Послухати колядки окремо можна буде вже з 30 грудня, коли вони з'являться на популярних майданчиках для прослуховування музики та подкастів.

А зараз 24 канал спільно з творцями фільму діляться сімома автентичними колядками із різних куточків України, які прозвучали у проєкті.

Коли з'явились колядки

Колядки з’явилися як пісні-прославляння язичницького бога Коляди. Вони мали величезне обрядове значення. Колядки були спрямовані на віншування господарів та побажання хорошого врожаю, а з приходом християнства головним образом став Син Божий, адже народ уміло вилітав біблійні сюжети у фольклор.

У період Радянського Союзу колядників розганяли, тому традиція зберігалася переважно в українських селах, де владі не вистачало "антиколядних" сил. При цьому в кожному регіоні були свої відмінності: час колядування, різдвяна зірка, герої вертепу та, звісно ж, тексти.

"Ой, добрий вечір, пан-хазяїну"

смт. Гоголеве (хутір Марченки), Великобагачанський р-н, Полтавська обл.

Колядка родом із Полтавщини має сюжет дуже подібний до "Добрий вечір тобі, пане господарю", але з дещо видозміненою мелодією. В архаїчному варіанті цієї колядки троє гостей — це сонце, місяць і зорі. Тут вони не просто звеличуються, а покликані принести користь у господарстві окремої родини.

Ой добрий вечір, ой добрий вечір,

пан-хазяїну

Вставай з постели, вставай з постели,

вимітай двори

Вимітай двори, вимітай двори,

застелай столи

Застелай столи, застелай столи

ще й все килимами

Буде до тебе, буде до тебе,

аж троє гостей

Аж троє гостей, аж троє гостей,

троє радостей

"А в нашого хазяїна"

с. Шарівка, Богодухівський р-н, Харківська обл.

Здавна колядки були язичницькими творами, але поступово біблійно-християнські елементи почали вкраплювалися в тексти. Так у цій колядці елементи анімізму "А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн" переплелися з релігійними "Христос народився, сам Господь звеселився".

А в нашого хазяїна і ворота нові

Приспів: Рай розвивсь, рай розвився,

Христос народився, сам Господь звеселився.

І ворота нові, і стовпи золоті

І столи тисові, і скатерті парчові

А за тими стопами сидять святі з перами

Сидять святі з перами, промовляють словами

А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн

А на небі зірка, ой то ж хазяєчка

"Ой була, була в батечка дочка"

с. Виноградне, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.

Цю адресну колядку виконували персонально неодруженій дівчині, висвітлюючи її найкращі людські риси: доброту, працьовитість, вірність. Тож майже у всіх таких колядках складовим елементом є обіцянки винагороди за вдалий характер дівчини та побажання їй щасливої долі.

Ой була, була в батечка дочка.

Дунаю, Дунаю, море, а Слава, зоре, серденько.

Прийшов до неї батечко її.

– Ой Слава, дочко, урви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшла до неї матінка її.

– Ой Славо, дочко, зірви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшла до неї сестричка її.

– Ой Славо, сестро, урви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшов до неї миленький її.

– Ой Славо, любо, урви яблучко.

– Ой урву, урву, для тебе держу.

Яблучко рвала гречная панна.

Гречная панна нам Мирослава.

Від цього слова бувай здорова.

"А в пана-пана"

с. Бобрівник, Зіньківський р-н, Полтавська обл.

Віншування – це пошанування господаря та його родини. Часто для кожного із сім’ї співалася адресна колядка, яка возвеличувала їх та спрямовувалася на особисті бажання: вийти заміж, народити дітей або просто мати хороший достаток у наступному році.

А в пана, в пана посеред двора

Приспів: Рай розвився,

Христос народився

А в пана сего, в домі его

Посеред двора світлонька нова

А в тій світлонці столи стояли

А на тих столах три куби вина

"А що звечора"

с. Клюшниківка, Миргородський р-н, Полтавська обл.

Хоча у колядці й оспіване народження Ісуса Христа, вона не вважається церковною. Після прийняття християнства на наших землях Біблія була малодоступна простим неписьменним людям, тож у таких творах народ відображав власне бачення біблійних образів і сюжетів.

А що звечора, а Син Божий народивсь

А з пів ночі небо й землю сотворив

Та народився із дівиці Марії

Присвятився Пресвятої Богородиці

Та на Йорданії тихо вода стояла

Там пречиста свого сина купала

А купаючи всю ризами спливла

А сповивши василечки вложила

А над тим дитям три Анголи дихало

До схід сонця аж три царі приїхало

А що перший цар миром божим мирував

А другий цар Сином Божим називав

А другий цар Сином Божим називав

А третій цар квіточкою дарував

А то не квітка, то святоє Рождество

По всім світу поміж миру радісно!

"Ой грало море в неділю рано"

м. Київ

Архаїчна міфологічна колядка, у якій відбились погляди праукраїнців та збереглися елементи давніх культів. Для цієї групи пісень звичні мотиви створення світу, елементи тотемізму, а також образи сонця, місяця, зірок, птахів, води та землі.

Ой грало море в неділю рано

Приспів: Дай Боже

А серед моря стоїть сосниця

На тій сосниці три голубоньки

Три голубоньки радоньку радять

Радоньку радять, як світ сновати

Що перший голуб в море й упірнав

Виніс він з моря золотий камінь

Що другий голуб в море й упірнав

Виніс він з моря срібляний камінь

Що третій голуб в море й упірнав

Виніс він з моря мідяний камінь

Що з золотого сонце постане

А з срібляного — ясен місячик

А з мідяного — дрібні зіроньки

"А в полі-полі вишня стояла"

с. Старі Коні, Зарічненський р-н, Рівненська обл.

Без доступу до біблійних джерел народ мав лише власне бачення створення світу. А також своє уявлення про Господа – як він живе та допомагає людям. Їхні прохання до нього були спрямовані на щедрий врожай, як і колись до язичницьких богів.

Ой в полі в полі вишня стояла

Приспів: Рождество Твоє вишня стояла

А на той вишні свіча палала

А з тої свічі іскринка впала

А з той іскринки озерце стало

А в тім озерці сам Бог купався

Сам Бог купався в золото вбрався

Да й сів на крісла розложив листа

Да й став читати що людям дати

Копу пшениці на паляниці

А копу гречки на варенички

Копу ячменю ще й грошей жменю

А копу вівса да й коляда вся

Усі ці колядки зібрані в спеціальних дослідницьких експедиціях. Учасниця фольклорного гурту "ЩукаРиба" Ярина Сізик розповідає:

"Моя ціль – показати, що український спадок та традиції є природними для всіх українців, а не чимось незнайомим, сакральним. Для нас важливо показати традиційні українські пісні в автентичному вигляді, зберегти оригінал. Але я розумію, що важливо навчитися працювати з новими аудиторіями, аби наше просвітництво було ще ефективнішим. Українська пісенність – це характерна особливість українського світогляду, пісні були невід'ємною частиною побуту та життя, і буквально супроводжували людей від народження до смерті".



Ярина Сізик – збирачка колядок

Щасливого Різдва усім в Україні!