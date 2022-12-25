Подія проходила за закритими дверима 15 грудня у Вестмінстерському абатстві, де приїхали найближчі рідні Кейт з королівської сім'ї включно з королем Чарльзом III. Трансляція концерту відбулась 24 грудня о 19:00 на каналі ITV1, а щоб полоскотати зацікавлення підданих, принц і принцеса Уельські публікували короткі тизери з концерту.

До слова Кейт Міддлтон у блискітках на різдвяному концерті: у мережі показали казковий тизер

В останньому з них можна побачити, як у величній лондонській споруді співав дитячий хор українських біженців St. Mary’s Ukrainian School. Їх особисто запросила Кейт Міддлтон, аби ті заспівали для британців та своїх батьків, які зараз перебувають в Україні на передовій.

Український дитячий хор на концерті Кейт Міддлтон: відео

Як розповіли у британських виданнях Daily Mirror, Daily Mail, Daily Telegraph, Financial Times, Hello Magazine, перші шпальти яких облетіла новина про виступ українських дітей, принцеса Уельська поспілкувалась з маленькими українцями особисто та похвалила за їхню "мужність". Шкільний хор вона описала як "чудовий приклад того, як знайти джерела щастя, сенсу та комфорту" у час війни.

Аби батьки дітей змогли побачити, як виступили їхні нащадки перед королівською сім'єю, записи відправлять в Україну. Журналісти розповіли, що один із дітей у хорі розповів, що його батько у Харкові перед концертом сказав йому, як "він пишався ним і був вражений", коли дізнався, що його син співатиме у Вестмінстерському абатстві перед королівською родиною. Хлопчик із Маріуполя також назвав їхній виступ "суперкрутим" і розповів, що йому було складно вивчити англійський текст колядки Away in a Manger перед концертом.

Директорка української школи Святої Марії Інна Григорович коментувала виступ дітей так: "Хто б міг подумати, що принцеса Уельська подарує нам цю сцену у Вестмінстерському абатстві? Це буде з нами на все життя".



Кейт Міддлтон запросила дітей з України заспівати на різдвяному концерті / Фото з інстаграму принцеси



Виступ маленьких українців на концерті Кейт Міддлтон у Лондоні / Фото з інстаграму школи

Прихильники королівської сім'ї з України подякували у коментарях під відео за підтримку України навіть на такому особистому різдвяному заході. Вони вкотре переконуються, як Велика Британія висловлює свою турботу і підтримку навіть у найдрібніших її проявах.