Різ Візерспун показала рідкісне фото з сином: миловидний кадр на тлі океану

Голлівудська зірка Різ Візерспун потішила фанатів новим знімком, на якому зображена разом зі старшим сином Діконом. Знаменита матуся та її нащадок позували на тлі океану під час заходу сонця.

Американська акторка активно веде особисту сторінку в інстаграмі. Вона часто публікує різноманітні фотографії, а ось знімки з дітьми з'являються в мережі досить рідко, тому завжди зацікавлюють публіку.

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Фото Різ Візерспун з сином

Улюблениця мільйонів оприлюднила надзвичайно красиву світлину. Разом зі старшим сином Діконом Різ позувала під час заходу сонця та тлі неймовірного неба, безмежного океану та рослин. Зіркова матуся та її нащадок зробили селфі, щоб назавжди закарбувати в пам'яті той дивовжний вечір.

Візерспун позувала на фото в білій блузці та з помаранчевим намистом на шиї. Волосся акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Довершила образ лаконічними сережками.

Дікон також зображений на фотографії у білій сорочці. Він ніжно обіймав матусю та мило усміхався в камеру.

Замало слів, щоб сказати, як сильно я люблю цього хлопця. Те, як він дивиться на світ, надихає мене щодня,

– з любов'ю написала Різ в публікації.



Різ Візерспун зі страшим сином / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Зіркові батьки та їхні діти: