Ріта Ора таємно одружилася з кінорежисером Тайкою Вайтіті: яким було їхнє весілля

Британська співачка Ріта Ора вийшла заміж за кінорежисера Тайку Вайтіті, який старший за неї на 15 років. Вони зіграли таємне весілля в Лондоні. Тож тепер артистка місіс Вайтіті-Ора.

Два місяці тому 46-річний володар Оскару за фільм "Кролик Джоджо" освідчився 31-річній коханій. Тож затягувати з весіллям Ріта Ора та Тайка Вайтіті не стали. Вони влаштували інтимну церемонію в Лондоні, на яку покликали лише найрідніших.

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Яким було весілля Ріти Ори з Тайкою Вайтіті

Це була справді інтимна церемонія та надзвичайно особлива для всіх присутніх. Їхні найрідніші бачили, як вони шалено закохані. Рита не хотіла робити з весілля гучні пісні та танці,

– повідомив інсайдер.

Ба більше, у медовий місяць закохані не відправилися. Співачка вже повернулася на студію й працює над своїм третім музичним альбомом.

Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму режисера

Яким був роман Ріти Ори та Тайки Вайтіті

Співачка та кінорежисер познайомилися в Австралії, коли Ріта Ора була там тренеркою на вокальному шоу The Voice, а Тайка Вайтіті знімав супергеройським фільмом "Тор: Кохання та грім".

Про їхній роман стало відомо у травні 2021 року.

Як пара співачка та режисер дебютували в серпні 2021-го – на прем'єрі фільму "Загін самогубців" у Лос-Анджелесі.

Раніше закохані жили в Сіднеї, згодом у Лос-Анджелесі, а тепер у Лондоні.

для Тайки Вайтіті це другий шлюб. До 2018 року його дружиною була кінопродюсерка Челсі Вінстенлі, з якою він створив свій оскароносний фільм "Кролик Джоджо".