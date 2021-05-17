Чутки про роман знаменитостей не вщухають з кінця квітня, коли в мережі з'явилося фото, на якому вони постали в обіймах одне одного. Днями Ріта Ора й Тайка Вайтіті потрапили в об'єктив папараці під час прогулянки Сіднеєм, тим самим підтвердивши здогадки преси та фанів.

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Як передає Page Six, пару помітили за сніданком в одному з місцевих закладів. Оскароносний кінорежисер не стримував почуття на людях та ніжно тримав Ріту Ору за руку. Судячи з фото, разом вони весело проводять час.

До слова, це не вперше закохані виходять у світ. Популярну артистку вже бачили з Тайкою Вайтіті на прем'єрі конкурсу RuPaul's Drag Race Down Under та в барі в компанії друзів. У джерелі йдеться про те, що зірки зблизилися саме в Сіднеї. Там Ріта Ора знімається в австралійській версії шоу "Голос", а режисер працює над новим супергеройським фільмом "Тор: Кохання та грім".

Вони пара з початку березня, але все тримають в секреті. Однак усі їх друзі знають про стосунки, вони справді разом,

– запевняють інсайдери.

Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму співачки

Додамо, 45-річний Тайка Вайтіті отримав Оскар-2020 за найкращий сценарій-адаптацію фільму "Кролик Джоджо". Після тріумфу кінорежисера, у березні минулого року, стало відомо, що він розлучився з дружиною Челсі Вінстенлі. Подружжя розірвало шлюб ще 2018 року, однак приховувало свій розрив від публіки й продовжувало працювати разом.

Після розлучення Тайка Вайтіті закрутив роман зі своєю асистенткою Поллі Стокер. Однак стосунки пари швидко завершилися. Тоді як Ріта Ора з літа 2020-го року зустрічалася з французьким кінорежисером Роменом Гаврасом, однак їм не вдалося зберегти почуття на відстані під час карантину.