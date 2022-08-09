Два месяца назад 46-летний обладатель Оскара за фильм "Кролик Джоджо" сделал предложение 31-летней любимой. Так что затягивать со свадьбой Рита Ора и Тайка Вайтити не стали. Они устроили интимную церемонию в Лондоне, на которую позвали только самых родных.

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Какой была свадьба Риты Оры с Тайкой Вайтити

Это была действительно интимная церемония и очень особенная для всех присутствующих. Их самые родные видели, как они безумно влюблены. Рита не хотела делать из свадьбы громкие песни и пляски,

– сообщил инсайдер.

Более того, в медовый месяц влюбленные не отправились. Певица уже вернулась в студию и работает над своим третьим музыкальным альбомом.

Рита Ора с Тайкой Вайтити / Фото из инстаграма режиссера

Напомним, для Тайки Вайтити это второй брак. До 2018 года его женой была кинопродюсер Челси Уинстенли, с которой он создал свой оскароносный фильм "Кролик Джоджо".

Каким был роман Риты Оры и Тайки Вайтити