Два місяці тому 46-річний володар Оскару за фільм "Кролик Джоджо" освідчився 31-річній коханій. Тож затягувати з весіллям Ріта Ора та Тайка Вайтіті не стали. Вони влаштували інтимну церемонію в Лондоні, на яку покликали лише найрідніших.
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Яким було весілля Ріти Ори з Тайкою Вайтіті
Це була справді інтимна церемонія та надзвичайно особлива для всіх присутніх. Їхні найрідніші бачили, як вони шалено закохані. Рита не хотіла робити з весілля гучні пісні та танці,
– повідомив інсайдер.
Ба більше, у медовий місяць закохані не відправилися. Співачка вже повернулася на студію й працює над своїм третім музичним альбомом.
Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму режисера
Яким був роман Ріти Ори та Тайки Вайтіті
- Співачка та кінорежисер познайомилися в Австралії, коли Ріта Ора була там тренеркою на вокальному шоу The Voice, а Тайка Вайтіті знімав супергеройським фільмом "Тор: Кохання та грім".
- Про їхній роман стало відомо у травні 2021 року.
- Як пара співачка та режисер дебютували в серпні 2021-го – на прем'єрі фільму "Загін самогубців" у Лос-Анджелесі.
- Раніше закохані жили в Сіднеї, згодом у Лос-Анджелесі, а тепер у Лондоні.