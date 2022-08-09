Два місяці тому 46-річний володар Оскару за фільм "Кролик Джоджо" освідчився 31-річній коханій. Тож затягувати з весіллям Ріта Ора та Тайка Вайтіті не стали. Вони влаштували інтимну церемонію в Лондоні, на яку покликали лише найрідніших.

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Яким було весілля Ріти Ори з Тайкою Вайтіті

Це була справді інтимна церемонія та надзвичайно особлива для всіх присутніх. Їхні найрідніші бачили, як вони шалено закохані. Рита не хотіла робити з весілля гучні пісні та танці,

– повідомив інсайдер.

Ба більше, у медовий місяць закохані не відправилися. Співачка вже повернулася на студію й працює над своїм третім музичним альбомом.

Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму режисера

Нагадаємо, для Тайки Вайтіті це другий шлюб. До 2018 року його дружиною була кінопродюсерка Челсі Вінстенлі, з якою він створив свій оскароносний фільм "Кролик Джоджо".

Яким був роман Ріти Ори та Тайки Вайтіті