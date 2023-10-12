Не хотіла, щоб знав загал, – рідні Ніни Матвієнко закликали не розповідати про її останні дні
Джерело:Главком
Днями в Києві провели в останню путь легендарну українську співачку Ніну Матвієнко. Вона померла у віці 75 років й не дожила до свого 76-річчя всього 2 дні.
Родина артистки не розголошує подробиці про смерть жінки. Крім того, вони закликали "не питати й не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко", бо знаменитість "не хотіла, щоб про це знав загал".
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Родина Матвієнків закликала не розголошувати деталі останніх днів Ніни Матвієнко
Про це донька співачки та інші її рідні закликали у пам'ятці, яку роздали відвідувачам прощання з народною артисткою України, яке проходило 11 жовтня в Національній філармонії, що в Києві на Володимирському узвозі, 2.
Будь ласка, якщо ви будете брати коментарі в публічних людей під час церемонії та в інший час (через день, місяць, рік...) – прохання не питати й не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко. Вона не хотіла, щоб про це знав загал. Поважайте, будь ласка, бажання Ніни Матвієнко,
– закликали рідні виконавиці.
До того ж родина артистки наголосила, що "Ніна Матвієнко хотіла б, щоб її запам’ятали такою, якою вона була за життя".
Прохання від родини Ніни Матвієнко / Фото Главкому
Прощання з Ніною Матвієнко: як це було
- З вечора 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, що на вулиці Лаврській, 14, відбулося всенічне читання псалтиря. Зранку 11 жовтня провели заупокійну літургію та панахиду. Згодом всі охочі мали змогу попрощатися з Ніною Митрофанівною в Національній філармонії.
- Віддати шану народній артистці прийшли Віктор Павлік, Монатік, Павло Зібров, Амадор Лопес, Віталій Кличко та багато інших українських зірок.
- До того ж під час прощання з Ніною Матвієнко заспівав хор ім. Г. Верьовки, де виконавиця раніше була солісткою. Музиканти виконали християнську молитву "Святий Боже".
- Поховали артистку на Звіринецькому кладовищі в Києві.