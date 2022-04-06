Ридаю 24/7, – Даша Квіткова розповіла, куди поїхав Добринін і чому залишав її саму

У середині березня Нікіта Добринін відвіз сім'ю на Захід України. Майже три тижні він провів у Тернополі з Дашею Квітковою і 8-місячним сином, а днями повернувся до Києва. Чоловік знову вступив у тероборону.

34-річний Нікіта Добринін записав відео у формі й повідомив, що повернувся на старі позиції в теробороні під Києвом. Він приїхав сам, бо, як каже мер столиці Віталій Кличко, повертатися ще рано. Тож дружину Дашу Квіткову і сина Лева ведучий залишив у відносній безпеці, у Тернополі.

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"Чи важко без дружини та малого поруч? Так. Як тисячам чоловіків і жінок, які воюють. Але це додаткова наснага до перемоги і якнайшвидшого повернення всіх додому", – поділився Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін у теробороні під Києвом: відео

Вже який день поспіль я ридаю 24/7. Нікіта вирішив всі справи на Заході та поїхав назад, обороняти Київ та область,

– розповіла Даша Квіткова у своєму інстаграмі.

Вона показала, що з коханим тепер спілкується по відеозв'язку – знімає сина, намагається усміхатися, але її знову накриває. "Зараз я просто як ганчірка для підлоги по відчуттям", – зі сльозами зізналась блогерка.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

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Повний текст публікації Нікіти Добриніна:

Війна триває. У неї немає легших періодів, і до Києва ще рано повертатись, про це каже і наш мер Віталій Кличко. Тут я був в найактивніший місяць війни, тут я і зараз.

І саме зараз в чергове розумію, найцінніше, що у нас є – родина. Коли всі в безпеці, можна зі спокоєм на серці бути на позиціях і далі захищати наші землі. Чи важко без дружини та малого поруч? Так. Як тисячам чоловіків і жінок, які воюють. Але це додаткова наснага до перемоги і якнайшвидшого повернення всіх додому.