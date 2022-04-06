34-летний Никита Добрынин записал видео в форме и сообщил, что вернулся на старые позиции в терробороне под Киевом. Он приехал сам, потому что, как говорит мэр столицы Виталий Кличко, возвращаться еще рано. Так что жену Дашу Квиткову и сына Льва ведущий оставил в относительной безопасности, в Тернополе.

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"Трудно ли без жены и малыша рядом? Да. Как тысячам мужчин и женщин, которые воюют. Но это дополнительное воодушевление к победе и скорейшему возвращению всех домой", – поделился Никита Добрынин.

Никита Добрынин в терробороне под Киевом: видео

Уже какой день я рыдаю 24/7. Никита решил все дела на Западе и поехал назад, защищать Киев и область,

– рассказала Даша Квиткова в своем инстаграме .

Она показала, что с любимым теперь общается по видеосвязи – снимает сына, пытается улыбаться, но ее снова накрывает. "Сейчас я просто как половая тряпка по ощущениям", – со слезами призналась блогерша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото с инстаграм-сторис блогерки

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Полный текст публикации Никиты Добрынина:

Война продолжается. У нее нет более легких периодов, и в Киев еще рано возвращаться, об этом говорит и наш мэр Виталий Кличко. Здесь я был в самый активный месяц войны, здесь я и сейчас.