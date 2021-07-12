Как сообщают в издании, клип снимают в Нью-Йорке и он обещает быть очень романтичным. Клип станет первым за 5 лет после выхода ее последних роликов на песни Sledgehammer и Wild Thoughts.

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В новом клипе Рианна появится как минимум в трех интересных образах, которые успели зафиксировать папарацци: в длинной дубленке, корсете из змеиной кожи и широких брюках и в платке. Другой образ сочетал в себе бикини, розовый платок и босоножки на завязках, а также халат. Для последнего look Рианна надела розовую шубу и шорты, а ее возлюбленный A$AP Rocky – зеленую шапку, майку и рваные джинсы.

Почему Рианна не создавала новые песни и клипы

В последние годы звезда начала активнее развивать свои бизнесы в бьюти сфере и дизайне одежды, а также усиленно занималась благотворительностью. У звезды такие компании, как Savage X Fenty, Fenty Beauty и Fenty Skin. Судя по успеху подобных брендов у Кайли Дженнер, Ким Кардашян, Селены Гомес, Дженнифер Лопес и других звезд, такие компании приносят немалую прибыль, в отличие от музыкального творчества во время пандемии.