Впродовж останнього року Ріанна і сімейне життя влаштовувала – народила першу дитину від репера A$AP Rocky й завагітніла від нього вдруге, і фанів до великого повернення готувала, адже у жовтні випустила першу за 6 років пісню. За цим усім у багаторазової володарки Греммі з багатомільйонною інстаграм-аудиторією не знайшлося часу навіть на Stand With Ukraine у сторіс. Ріанна досі ніяк не підтримала Україну. Більше про це в матеріалі 24 Каналу.

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Як мережі здалося, що Ріанна підтримала Україну

У мережі завірусилося відео, де вагітна Ріанна виходить з гримерки з синьо-жовтим прапором. Дехто зрадів, що на Супербоулі-2023 вона привернула увагу до України, проте насправді співачка розмахувала стягом рідного Барбадосу.

З відео видно, що на прапорі синій чергується з жовтим по вертикалі, а посередині зображено тризубець. У Барбадосі ці кольори символізують море та пісок.

Цей курйоз дотепно висміяло українське медіа "Слух", перетворивши кадри з відео на мем. "Ріанна нарешті підтримала Україну. А, стоп, здалось", – написали в інстаграмі, а в коментарях підтримали:

"Вона ні слова не сказала про війну в Україні, на жаль";

"Та вона просто не знайшла";

"Не тільки кольори, ще й тризуб у нас злямзили";

"Барбадоська область".

Ріанна з прапором Барбадосу після Супербоулу-2023 / Фото "Слух"

Тут варто нагадати, що в Ріанни 142 мільйони в інстаграмі. Наприклад, у короля жахів Стівена Кінга, який регулярно "топить" за Україну, у твіттері лише 7 мільйонів. Тобто ефект від її поста-згадки про вторгнення Росії був би у 20 разів потужніший, але ж ні, Ріанна ніби не помічає війну.

Однак і це ще не все. У липні 2022 року Forbes назвав Ріанну наймолодшою мільярдеркою світу, яка створила себе сама. Вона сколотила капітал у 1,4 мільярда доларів не на піснях, а на косметиці та білизні – брендах Fenty Beauty, Fenty Skin та Savage X Fenty. Вона у рейтингу найзаможніших жінок США, і при цьому ні цента з її кишені не пішло на допомогу Україні, що стоїть на захисті всього цивілізованого світу.