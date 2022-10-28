Барбадоська знаменитість Ріанна вже 6 років не тішила фанатів новою музикою, через що вже й жартували й навіть ховали кар'єру артистки. Але сьогодні, 28 жовтня, у співачки вийшла нова пісня.

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Ріанна випустила першу пісню за 6 років

Романтичний і повільний трек Lift Me Up став саундтреком до нового фільму Marvel "Чорна пантера: Ваканда навіки". Його прем'єра якого відбудеться 11 листопада.

Також нову пісню Ріанни називають своєрідною даниною зірці першого фільму про Чорну Пантеру. Американський актор Чедвік Боузман помер два роки тому від раку товстої кишки.

Підніми мене, притисни мене до себе, тримай мене поруч, безпечно і надійно. Згоряючи в безнадійному сні, обійми мене, коли засинатимеш. Бережи мене в теплі свого кохання. Коли ти підеш, зберігай мене. Безпечно та надійно,

– співає Ріанна.

Ріанна – Lift Me Up: відео

Шанувальники захоплені та вражені поверненням Ріанни. Лише за 8 годин пісня зібрала 1,5 мільйона прослуховувань в ютубі та безліч коментарів:

"Королева повернулась";

"У Ріанни 17 років кар'єри, вона все ще сяє, як діамант. Що за легенда";

"Плачу справжніми сльозами. Звук цієї пісні промовляє прямо до мого серця і душі";

"Хто ще поставив на повтор?";

"Це так гарно";

"Неможливо";

"Моє серце потребувало цього";

"Ця пісня – безплатна терапія";

"Не очікувала нічого меншого від тебе. Знову розриваєш інтернет".

Додамо, минулого року так "розірвала інтернет" співачка Адель. У жовтні 2021 року вона випустила першу пісню за 6 років – Easy On Me. Ще через місяць знаменитість презентувала альбом "30".