Американська артистка Ріанна не виходила на сцену вже близько 5 років. Та після довгої паузи вона з'явилась на Супербоул-2023, виступивши там як запрошена співачка.
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Ріанна вдруге стане мамою
Ріанна взяла участь у Halftime Show, поставши перед багатотисячною публікою у яскраво-червоному вбранні. Артистка була одягнена у комбінезон, під яким було обтисле боді та бандо.
Коли зірка з'явилась на сцені, то розстібнула блискавку та демонстративно погладила округлий живіт, натякнувши на другу вагітність. Згодом представники Ріанни підтвердили, що знаменитість справді вдруге стане мамою.
На кубку Ріанна виконала найвідоміші та найпопулярніші свої хіти – від BBHMM та Wild Thoughts до Umbrella та Diamonds. Артистка не виконувала складних хореографічних трюків зі зрозумілих причин, через що у мережі називають виступ нудним, однак лише за кілька годин відео її виступу зібрало майже мільйон переглядів.
Коханий Ріанни та батько її дітей A$AP Rocky також був на Супербоулі. Він підтримував обраницю та мав злегка схвильований вигляд.
Як Ріанна стала мамою вперше
- Ріанна познайомилась з A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, на початку 2020 року. Знаменитості не афішували свої стосунки й поводились доволі стримано, коли потрапляли в об'єктиви папараці. Водночас вони разом проводили чимало часу, а вже на початку літа 2021 року репер підтвердив їхній роман.
- Шанувальники декілька разів підозрювали Ріанну у вагітності, однак зірка все спростовувала. Про вагітність співачки стало відомо 31 січня 2022 року. Пара разом вийшла у світ, де Ріанна й засвітила округлий живіт.
- 13 травня в A$AP Rocky та його знаменитої коханої народився первісток. Зірки не розголошують жодних деталей батьківства – відомо лиш те, що вони виховують хлопчика.